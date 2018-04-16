Смартфон Y6 и его характеристика

Компания Huawei выпустила смартфон среднего класса. Электроника гаджета базируется на 8-ядерном мобильном чипе Qualcomm Snapdragon 450, чьи ядра способны работать на частоте 1,4 ГГц. Девайс имеет 2 ГБ ОЗУ и внутренний флэш-массив 16 ГБ. Слот для карт дополнительной памяти присутствует. Батарея смартфона имеет емкость 3000 мАч.Дисплей бюджетника имеет размер диагонали 5,7 дюйма и разрешение стандарта HD+, то есть 1440 х 720 пикселей. Главная камера Huawei Y6 (2018) имеет разрешение 13 МП. Камера для селфи-снимков имеет разрешение 5 МП. О стоимости пока не известно.