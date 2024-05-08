Смартфон ZTE Axon 60 оценен в 220 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Axon 60, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T616. Новинка также оснащается 6,72-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, областью ZTE Live Island для отображения различной полезной информации, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, интерфейсом USB Type-C 2.0 и боковым дактилоскопическим сенсором. Цена смартфона составляет 220 долларов.

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