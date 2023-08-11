Смартфон ZTE Blade A73 5G оценен в 165 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Blade A73 5G, которая будет стоить 165 долларов. Новинка характеризуется 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой UNISOC T760 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP4 (650 МГц), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и предустановленной операционной системой Android 13.

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