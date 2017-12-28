Смартфон ZTE Blade V9 рассекретили раньше времени

Компания ZTE случайно рассекретила смартфон Blade V9, официальный анонс которого должен состояться в начале января в рамках выставки CES 2018. Страничка с описанием устройства появилась на испанском сайте компании и почти сразу же была удалена. Итак, новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 450, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором 3200 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Габариты равны 151,4:70,6:7,5 мм, а вес – 140 граммам.