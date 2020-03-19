Смартфон iPhone 12 Pro на новоиспеченных изображениях

Сетевые информаторы из Китая снова поделились качественными изображениями смартфона iPhone 12 Pro. Судя по рендерам, гаджет будет оснащён камерой, как у iPhone 11 Pro с тремя модулями, а также металлической рамкой, опоясывающийся весь смартфон по периметру, как в старом iPhone 5. Что до характеристик, то новинке приписывают 6,1-дюймовый OLED-дисплей частотой обновления 120 Гц, основную камеру с главным модулем на 16 Мп, селфи-камерой на 12 Мп и времяпролетную камеру ToF, чипсет Apple A14, 6 ГБ ОЗУ, поддержку 5G, пыле и влагу защиту P68, батарею на 3100 мА•ч, а также поддержку беспроводной зарядки. iPhone 12 Pro Max характеризуется 6,7-дюймовый дисплеем, батареей емкостью 4000 мА•ч и врезанным в экран дактилоскопом. Официально представить гаджеты должны в сентября этого года.