Смартфон iPhone XI показался на компьютерных изображениях

Профильное издание iDrop News опубликовало первые изображения смартфона iPhone XI, созданные на основе последних утечек. По словам источника, аппарат ожидаемо сохранит дизайн, дебютировавший в iPhone X, уменьшив ширину рамок и площадь выреза в верхней части дисплея. Также предполагается, что тыльная сдвоенная камера в смартфоне не будет выступать над плоскостью задней панели. По мнению аналитиков, в этом году Apple выпустит три новых смартфона и сразу же прекратит производство iPhone X, поскольку снижение цены на него сделает этот смартфон привлекательнее новинок.