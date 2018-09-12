Смартфон iPhone Xr оценен в 750 долларов

2018-09-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone Xr; [118]
Компания Apple представила доступный iPhone Xr, который станет самым доступным смартфоном в текущей линейке. Новинку оснастили 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, 12 основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ флеш-памяти, а также четырьмя расцветками: белой, черной, синей, коралловой и желтой. Цена iPhone Xr в версии с 64 ГБ памяти составит 750 долларов.


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