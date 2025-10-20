Смартфон iQOO 15 оценен в 590 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью iQOO 15, которая основана на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Процессор набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 4,38 млн баллов.

Новинку также оснастили 6,85-дюймовым экраном OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, фирменным игровым чипом Q3, системой охлаждения с площадью рассеивания тепла 14000 мм², батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический на сенсоре Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69, стереодинамиками и корпусом толщиной 8,1 мм. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 590 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.
