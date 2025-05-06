Смартфон iQOO Neo 10 выпустят 10 мая

Компания iQOO объявила, что уже 10 мая в Индии будет представлен смартфон iQOO Neo 10. Судя по тизеру, аппарат выйдет в оранжевой расцветке с белой полоской. Предполагается, что перед нами переименованный iQOO Z10 Turbo Pro, выпущенный в Китае неделю назад.

Последний, напомним, получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 825 и 5G-модемом, отдельный игровой чип Q1, быструю оперативную память LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-память UFS 4.1, жидкостную систему охлаждения Ice Dome VC, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2800:1200 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, фронтальную камеру на 16 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.