Смартфон iQOO Neo10 Pro+ оценен в 390 долларов

Компания iQOO объявила о выпуске смартфона iQOO Neo10 Pro+, который основан на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Новинка также характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, системой охлаждения с испарительной камерой на 7000 мм2, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 6800 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, подэкранный, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1 и специальной расцветкой Super Pixel, меняющая оттенок задней панели в зависимости от освещения. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 390 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.