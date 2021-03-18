Смартфон iQOO U3x получит поддержку 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo iQOO U3x, который еще не был представлен официально. Итак, смартфон получит поддержку мобильных сетей пятого поколения сетей 5G, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 480 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619 и сотовым модемом Snapdragon X51 5G, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, экран с кадровой частотой 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов. Отметим, что в ассортименте Vivo есть модель iQOO U3, которая может похвастаться более производительной платформой MediaTek Dimensity 800U с модемом 5G, 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и двойной камерой на 48 Мп и 2 Мп.