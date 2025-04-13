Смартфон iQOO Z10 Turbo показали на фото

Компания iQOO опубликовала фотографии смартфона iQOO Z10 Turbo, официальный релиз которого состоится до конца этого месяца. Судя по снимкам, аппарат получит тыльную панель в яркой оранжевой расцветке и сдвоенную тыльную камеру с кольцевой вспышкой. Что до технических подробностей, уже подтверждено наличие производительной 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 8400 с максимальной частотой 3,25 ГГц, графическим ускорителем Mali-G720 MP7 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Также китайский производитель выпустит более продвинутую модель iQOO Z10 Turbo Pro с 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и базовый iQOO Z10 с процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, АКБ ёмкостью 7300 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт, корпусом толщиной 7,89 мм и изогнутым AMOLED-дисплеем.