Смартфон iQOO Z10 Turbo показали на пресс-рендерах

Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфонов серии iQOO Z10 Turbo пройдет в Китае 28 апреля. Также производитель опубликовал изображения, на которых iQOO Z10 Turbo предстает в оранжевой, белой, золотой и черной расцветках. Ранее стало известно, что iQOO Z10 Turbo получит аккумулятор емкостью 7620 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки и 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400. Модель Pro будет отличаться батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой зарядки мощностью 120 Вт и производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.