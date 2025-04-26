Смартфон iQOO Z10 Turbo протестировали в AnTuTu

Компания iQOO опубликовала результаты тестирования смартфона iQOO Z10 Turbo в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат, основанный на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8400 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, графическим ускорителем Mali-G720 MP7 и 5G-модемом, набрал 1901976 баллов. Ранее китайский производитель подтвердил наличие в iQOO Z10 Turbo батареи ёмкостью 7620 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также корпуса в оранжевой, белой, золотой и черной расцветках. Официальный релиз смартфона ожидается 28 апреля. В тот же день представят более продвинутую модель iQOO Z10 Turbo Pro на платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

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