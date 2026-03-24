Смартфон iQOO Z11 протестировали в AnTuTu

Компания iQOO опубликовала результаты тестирования смартфона iQOO Z11 в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал впечатляющие для среднебюджетной модели 2,6 миллиона баллов. Напомним, что смартфон будет основан на производительном 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP8. Его дополнит фирменный движок оптимизации Monster Over-Core Engine.

Также производитель подтвердил наличие аккумулятора рекордной ёмкости 9020 мАч, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, совместимой с 55W PD/PPS и 44W UFCS, корпуса толщиной 8,25 мм и массой 216,5 грамма, 6,83-дюймового экрана с кадровой частотой 165 Гц, а также черной, белой и голубой расцветок корпуса. Официальная презентация iQOO Z11 запланирована на 26 марта.