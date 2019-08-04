Смартфон имеющий два сенсорных экрана

Судя по приложенным рендерам, главная камера размещена в области верхней границы малого дисплея. Рядом установлена фотовспышка на светодиодах. На боковых гранях разработчик разместил аппаратные клавиши включения питания и управления громкостью. Также аппарат снабдили симметричным портом USB-C.На лицевой панели не будет никаких вырезов и отверстий. Но и выдвижной селфи-камеры также не будет. Дело в том, что инженеры Vivo решили вовсе отказаться от использования фронтальной камеры, возложив ее функции на основную камеру смартфона. При селфи-съемках роль видоискателя будет играть небольшой экран на задней стенке гаджета.Аппараты, которые готовятся к выпуску, имеют моноблочную конструкцию. Но в отличие от обычных смартфонов, эти девайсы снабжены двумя экранными панелями, расположенными как спереди, так и сзади. При этом фронтальный дисплей, практически лишенный рамок, займет почти всю лицевую сторону, а для второго дисплея отведено примерно три четверти задней панели смартфона.О стоимости новинок пока неизвестно.