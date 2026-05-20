Смартфон itel A100 Pro оценили в 93 доллара

Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A100 Pro, которая основана на восьмиядерной платформе Unisoc T7100 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинка также получила 6,6-дюймовый экран с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит, 3 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X,64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.0, слот для карты памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 15 Go Edition, оптимизированную для маломощных устройств, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, корпус прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки через интерфейс USB Type‑C, модем 4G VoLTE, 3,5-мм аудиогнездо и боковой дактилоскопический сенсор. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 93 долларов.