Смартфон itel A100 Pro оценили в 93 доллара

Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A100 Pro, которая основана на восьмиядерной платформе Unisoc T7100 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинка также получила 6,6-дюймовый экран с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит, 3 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X,64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.0, слот для карты памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 15 Go Edition, оптимизированную для маломощных устройств, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, корпус прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки через интерфейс USB Type‑C, модем 4G VoLTE, 3,5-мм аудиогнездо и боковой дактилоскопический сенсор. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 93 долларов.

Motorola Moto G37 Power получит батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G37 и Moto G37 Power, которые основаны н…
OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей …
Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рубле…
Samsung Galaxy S26 уже подешевел в США …
Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 появились в продаже чуть больше недели назад, однако продажи в США и И…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтверд…
Huawei представила смартфон Pura X Max…
Компания Huawei первой показала складной смартфон с широким, почти «квадратным» форм-фактором, который ра…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Официально: RedMagic 11S Pro получит АКБ на 7500 мАч …
Компания RedMagic раскрыла некоторые технические параметры игрового смартфона 11S Pro, который будет пред…
Объявлена дата выхода Samsung Galaxy A57 …
Компания Samsung объявила, что среднебюджетные смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A37 будут представлены 25 ма…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor