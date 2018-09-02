Смартфон обладает безрамочным дизайном Axon 9 Pro

Смартфон снабжен функцией встроенного переводчика, база которого содержит 29 языков. Модуль работает в режиме реального времени. Аппарат содержит беспроводные адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC-чип для бесконтактных платежей и симметричный порт USB -C. Емкость батареи составляет 4000 мАч, поддерживаются функции быстрой и беспроводной зарядок. Габариты новинки – 156,5 x 74,5 x 7,9 мм.Рабочей средой для программных приложений служит последний релиз операционной системы Android Oreo. Центральным процессором выступает флагманский чип Snapdragon 845 компании Qualcomm. Модель снабжена 6 ГБ ОЗУ и флэш-носителем, чей объем составляет 128 ГБ.Фронтальная камера может быть использована не только для селфи-снимков, но и для распознавания лиц, ее разрешение составляет 20 МП. Камера на тыльной стороне состоит из двух оптических модулей, на 12 МП и 20 МП. Также на задней панели установлен дактилоскопический сканер.Стоимость смартфона составит 649 долларов.