Смартфон повышенной прочности CAT S52

Компания Caterpillar выпустила очень красивый и недорогой смартфон под названием CAT S52. Новинка внешне очень красивая, цветовая гамма серая и черная. Характеристика гаджета насыщена флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт, слот microSD, модуль NFC, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi. Также в новинке присутствует аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мАч.Дисплей у новинки составит 5,65 дюйма по диагонали. Фишка у смартфона защищенное стекло от повреждений.О стоимости качественной новинки пока неизвестно.