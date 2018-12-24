Смартфон с дырявым экраном Samsung Galaxy A8s уже в продаже

В продажу вышел смартфон-обладатель дырявого экрана Samsung Galaxy A8s. Новинка получила 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Основой устройства стал процессор Snapdragon 710 и 6/8 Гбайт ОЗУ. Основная камера тройная: 24 МП ведущая, 10-мегапиксельная телефото-камера и 5 МП сенсор глубины кадра. В качестве ОС выступает Android 8.1 (Oreo). Габариты аппарата составляют: 158.4 * 74.9 * 7.4 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и аккумуляторная батарея емкостью на 3400 мА.ч. На китайском рынке, где он пока только и был представлен, девайс оценен в 2999 юаней (435 долларов или 30000 рублей) за вариацию с 6 ГБ ОЗУ.