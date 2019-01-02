Смартфон с двойной камерой Realme A1

Компания Oppo выпустила недорогой смартфон. Согласно имеющимся данным, электроника нового устройства базируется на мобильном чипсете Snapdragon 450. Как вариант источники называют Helio P35. Также известно, что дисплей будет иметь небольшой каплеобразный вырез для селфи-камеры. Камера получит два оптических сенсора, а при съемке и обработке фотографий будут задействованы технологии искусственного интеллекта. Корпус новинки Oppo предлагается в двух цветовых вариантах: черном и желтом. Стоимость смартфона составит 170 долларов.