Смартфон с физической клавиатурой F (x) tec Pro 1

Как много вы знаете современных смартфонов с физической клавиатурой? Их можно по пальцам пересчитать. Ведь не каждый разработчик решит внедрить столь старую технологию в современный смартфон. На выставке MWC 2019 был представлен смартфон с выдвижной физической клавиатурой F (x) tec Pro 1. Да, название оставляет желать лучшего.

Но не стоит судить его по этому поводу, ведь в нем установлен чипсет Snapdragon 835 от компании Qualcomm, а также 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 12-мегапиксельная основная камера и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Спереди расположился 5,99-дюймовый Full HD + AMOLED дисплей. Сам смартфон работает на Android 9 Pie.