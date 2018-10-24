Смартфон-слайдер Honor Magic 2 показали на видео

Компания Huawei опубликовал новое видео, посвященное флагманскому смартфону-слайдеру Honor Magic 2. Напомним, что устройству прочат 6,39-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2340:1080 пикселей), подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру с главным модулем на 16 Мп, вспомогательным на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, сдвоенную фронтальную камеру на 16 Мп, топовый процессор HiSilicon Kirin 980, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч с зарядкой на 40 Вт, поддержку Type-C и Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0. Габариты смартфона составят 157,32:75,13:8,3 мм, а вес – 206 граммов. Официальный анонс запланирован на 31 октября.