Смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro получит SoC Snapdragon 845

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Lenovo Z5 Pro, главной особенностью которого станет выдвижной модуль с фронтальной камерой. Аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1440 пикселей (скорее всего, здесь ошибка), который займет 95 % площади передней панели, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, двойную основную камеру с датчиками на 20 и 16 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 4000 мАч, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ флеш-памяти. Цена и дата выхода устройства пока не сообщаются.