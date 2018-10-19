Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 засветился на новых фото

Сетевые источники опубликовали первую фотографию, на которой запечатлена задняя панель смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Судя по снимку, нас ждет вертикальная двойная камера, порт USB Type-C, решётка динамика на нижней грани и подэкранный сканер отпечатка пальцев, поскольку на задней панели его нет.

Напомним, что флагману приписывают 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, топовый чипсет Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 16 Мп и 13 Мп, а также фронтальную камеру с разрешением 20 Мп. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 3 запланирован на 25 октября.