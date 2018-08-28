Смартфон Huawei Mate 20 Lite получит 6,3-дюймовый экран и две двойные камеры

Новый смартфон среднего уровня Huawei Mate 20 Lite появился в продаже. Новинка получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и две двойные камеры (лицевая на 24 + 2 Мп и основная на 20 + 2 Мп). Основой аппарата послужит чипсет Kirin 710 и 6 Гбайт ОЗУ. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3650 мА.ч. В качестве ОС выступит Android версии 8.1. Анонс новинки состоится в преддверии выставки IFA 2018 уже на днях. На смартфон уже можно оформить пред-заказ в европейских магазинах.