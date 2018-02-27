Смартфон CAT S61 выдерживает падения на бетон с 1,8-метровой высоты

Стали известны технические характеристики смартфона Caterpillar CAT S61. Устройство выдерживает падения на бетон с 1,8-метровой высоты. Новинка получила 5,2-дюймовый экран с разрешением 1920 *1080 точек. В основе гаджета ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 630 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт и камеры с 8-и 16-мегапиксельными матрицами. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS и модуль NFC. Оценивается смартфон Caterpillar CAT S61 в 900 евро.