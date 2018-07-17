Смартфона Muze G7 LTE защищенный смартфон

IPS-экран гаджета имеет размер 5 дюймов и четкость изображения 1280 х 720 пикселей. Программным интерфейсом служит 7-я версия Android Nougat. Электронная начинка базируется на 4-ядерном мобильном чипсете MediaTek MT 6737, а набор памяти включает в себя 2 ГБ ОЗУ и внутренний флэш на 16 ГБ. Слот расширения для карт microSD, разумеется, в наличии. Новинка Prestigio весит чуть больше обычных смартфонов - 210 граммов. При этом производитель снабдил корпус скошенными углами для того, чтобы аппарат было удобнее держать в руке. Стоимость смартфона составит 10900 тысяч рублей.