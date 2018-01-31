Смартфоны ASUS Zenfone 5 представят на MWC 2018

Компания ASUS объявила о том, что пятое поколение смартфонов Zenfone будет представлено в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Сама презентация пройдет 27 февраля в 21:30 по московскому времени. Мероприятие будет пройдет под лозунгом #Backto5 («Обратно к пяти»). Посмотреть пресс-конференцию онлайн можно будет сайте ASUS. О самих смартфонах известно немного. Предполагается, что двойная камера в Zenfone 5 будет вертикальной, а не горизонтальной. Также новые смартфоны будут построены на процессорах Qualcomm Snapdragon, на что указывает тизер.