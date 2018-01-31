Смартфоны ASUS Zenfone 5 представят на MWC 2018

2018-01-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Zenfone 5; [479]
Компания ASUS объявила о том, что пятое поколение смартфонов Zenfone будет представлено в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Сама презентация пройдет 27 февраля в 21:30 по московскому времени. Мероприятие будет пройдет под лозунгом #Backto5 («Обратно к пяти»). Посмотреть пресс-конференцию онлайн можно будет сайте ASUS. О самих смартфонах известно немного. Предполагается, что двойная камера в Zenfone 5 будет вертикальной, а не горизонтальной. Также новые смартфоны будут построены на процессорах Qualcomm Snapdragon, на что указывает тизер.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS. Источник бесперебойного питанияОбзор POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS. Источник бесперебойного питания
Обзор Sharkoon 1337 RGB. Тканевый коврик с подсветкойОбзор Sharkoon 1337 RGB. Тканевый коврик с подсветкой
Обзор SVEN 431. Компактная акустика для компьютера или ноутбукаОбзор SVEN 431. Компактная акустика для компьютера или ноутбука
Обзор Jinga Pass. Самый недорогой смартфон с NFCОбзор Jinga Pass. Самый недорогой смартфон с NFC
Обзор SteelSeries QcK Prism (63391). Игровой коврик с двумя покрытиями и подсветкойОбзор SteelSeries QcK Prism (63391). Игровой коврик с двумя покрытиями и подсветкой
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для см...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для смДалеко не все современные игровые проекты могут похвастаться возможностью привлечь пользователя хотя бы н...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi Mecha...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi MechaКомпания Xiaomi длительное время радует нас нестандартными продуктами — то выпустят в свет освежители воз...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. Пр...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. ПрСовременные мобильные игры страдают от встроенных покупок и скудности идей разработчиков — буквально кажд...
Предварительный обзор Philips Momentum 4...
Предварительный обзор Philips Momentum 4Официально анонсирован монитор Philips Momentum 436M6VBPAB, который хотя и не позиционируется как игровой...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару ми...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару миСегодняшний обзор будет скорее развлекательным и расширяющим кругозор, нежели реально полезной статьей. Д...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. Шик...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. ШикСовременные мобильные телефоны стали достаточно интересными и пользователи имеют возможность выбирать меж...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-ст...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-стСтоит сказать, что стратегии в реальном времени раньше были ультра-популярными, а теперь жанр пошел на сп...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 Pr...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 PrНе будем скрывать — компания Sony весьма сильно проигрывает конкурентам по рынку смартфонов. Пока китайск...
Обзор Cargo VPN. Безопасность в сети...
Обзор Cargo VPN. Безопасность в сетиСовременный интернет так устроен, что без VPN активный пользователь жить просто не сможет. И я не говорю ...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70X...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70XПока производители мониторов и телевизоров стараются выпустить в свет 4К варианты, в компании Sharp решил...
Компания Hisense пришла на российский ры...
Компания Hisense пришла на российский рыВидимо, последнее время, у наших братьев из Поднебесной проснулась непреодолимая любовь к России, ведь ки...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor