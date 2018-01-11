Смартфоны Elephone U и U Pro получили изогнутые AMOLED-дисплеи

Компания Elephone раскрыла характеристики флагманских смартфонов Elephone U и Elephone U Pro, которые получили изогнутые AMOLED-дисплеи, как у Samsung Galaxy S8 и Note8. Производителем панелей выступила не Samsung Display, а BOE. Итак, речь идет о 5,99-дюймовом дисплее с разрешением 2160:1080 пикселей, который занимает 89,9% площади лицевой панели. Судя по фото, у производителя получилась весьма гибкая панель. Что до остальных характеристик, то здесь сообщается о процессоре Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также сдвоенной камере с 13-Мп датчиками изображения Samsung. Elephone U Pro отличается поддержкой быстрой зарядки и модулем NFC. Корпус новинок выполнен из алюминиевого сплава с использованием керамики.