Смартфоны G7 One и G7 Fit от компании LG

Габариты девайсов: 7,9 × 71,9 × 153,2 мм при массе около 160 г.Каждый из аппаратов имеет 16-мегапиксельную тыловую камеру и 8-мегапиксельную лицевую, а также адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, порт USB Type-C, модуль NFC, АКБ на 3000 мА/ч (зарядка Quick Charge 3.0), FM-тюнер, microSD-слот, аудио-разъем (3.5 мм) для наушников, сканер отпечатка пальца. Модель LG G7 Fit основана на чипе Snapdragon 821, управляется ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой LG UX и получила 4 Гб ОЗУ и 32 либо 64 Гб на флэш-накопителе.Аппарат LG G7 One базируется на платформе Snapdragon 835 от Qualcomm и работает под управлением чистой ОС Android 8.1 Oreo. Здесь 4 Гб «оперативки» и флэш-накопитель UFS 2.1 на 32 Гб.Новинки получили корпусы повышенной прочности, защищенные от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и MIL-STD 810G, а также IPS-экраны FullVision Super Bright в 6,1 дюйма по диагонали с разрешением 3120 на 1440 точек (QHD+). О стоимости смартфона пока неизвестно.