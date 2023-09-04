Смартфоны Google Pixel 8 окажутся очень дорогими?

Издание The Tech Outlook поделилось информацией о ценах на грядущие флагманские смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, официальный релиз которых состоится в начале октябре. Утверждается, что в Европе за базовую модель попросят 875 евро, а за старшую – 1235 евро. Предыдущие поколение появилось в европейской продаже от 650 и 900 евро соответственно. Отметим, что источник не самый авторитетный, а потому есть надежда на более адекватные цены.

Что до технических характеристик, Google Pixel 8 Pro приписывают наличие фирменного процессора Tensor G3, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2992x1344 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1600 нит, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 64 Мп и 48 Мп, а также фронтальной камеры разрешением 10,8 Мп.