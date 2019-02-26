Смартфоны Google Pixel Lite сертифицировали в США

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфонах Google Pixel Lite, которые еще не были представлены официально. Устройства фигурируют под кодовыми названиями – G020B и G020F. В продажу они выйдут под названиями Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite. Смартфонам прочат дисплеи без вырезов, пластиковые корпуса и камеру, как у флагманов Pixel 3. Младшая модель получит 5,5 дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 670, а Pixel 3 XL Lite – шестидюймовый экран и более шуструю платформу Snapdragon 710. Ориентировочная цена смартфонов пока не сообщается.