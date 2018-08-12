Смартфоны HTC U11 и U11 life обновят до Android P

Компания HTC опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до свежей версии операционной системы Android P. Речь идет о четырех моделях: U12+, U11+, U11 и U11 life. К сожалению, дата выхода обновления пока не называется. Напомним, что изначально вышедший я в России летом прошлого года HTC U11 работал под управлением Android 7.1 с оболочкой HTC Sense, а в начале 2018 года обновился до Android Oreo.

Аппарат оснащается 5,5-дюймовым Super LCD 5-дисплеем с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-Мп фронтальной камерой, 12-Мп основной камерой с фирменной технологией UltraPixel 3 с размером пикселя 1,4 мкм, процессором Snapdragon 835, аккумулятором на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, портом USB 3.1 Type-C, защитой от воды и пыли по стандарту IP67, а также версиями на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. Главной фишкой смартфона является сенсорная рамка корпуса Edge Sense, при помощи которой можно взаимодействовать со смартфоном, просто сжав его рукой.