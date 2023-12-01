Смартфоны Honor 100 появились в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфонов Honor 100 и Honor 100 Pro, которые были представлены неделю назад. Базовая модель оценена в 350, 400 и 450 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а старшая в 475, 525, 550 и 625 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Напомним, что Honor 100 характеризуется 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц, яркостью до 2600 нит и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 c оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, 5G-модемом, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, ИК-передатчиком и модулем NFC.