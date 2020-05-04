Смартфоны Honor 9C, 9A и 9S вышли в России

Компания Honor дала старт российским продажам бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S доступны для покупки по рекомендованной розничной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running, а также скидку от двух до одной тысячи рублей.

Напомним, что Honor 9A оснащается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, тройной тыльной камерой на 13, 5 и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулем NFC для бесконтактных платежей, возможностью зарядки других устройств и акустической системой громкостью 88 дБ.
Комментарии и отзывы Honor 9C, 9A и 9S
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