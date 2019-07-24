Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек

Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки. Сегодня стало известно, что в одном только Китае за сутки было оформлено около 200 тысяч предзаказов в официальных магазинах Huawei и торговой площадке JD.com. При этом Honor 9X появится в продаже 30 июля, Honor 9X Pro – 9 августа. Дата международного дебюта пока не сообщается.

Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч. Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп.