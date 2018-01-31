Смартфоны LG G6 и Q6 получат новые расцветки

Компания LG объявила о том, что популярные синяя (Moroccan Blue), лиловая (Lavender Violet) и красная (Raspberry Rose) расцветки флагманского смартфона V30 станут доступны для другого флагмана G6 и бюджетной серии Q6. Последние были представлены в черной (Astro Black), «платиновой» (Ice Platinum), белой (Mystic White), золотой (Terra Gold) и голубой (Marine Blue) расцветках. Смартфоны в новых цветовых решениях появятся в Южной Корее в феврале, а затем станут доступны и в других регионах. Когда новые версии ждать на российском рынке, станет известно позднее.