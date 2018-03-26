Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite засветились в TENAA

Уже давно не секрет, что Meizu готовит к официальному анонсу три смартфона Meizu 15, приуроченных к юбилею компании. Сегодня в базе данных китайского регулятора TENAA предположительно засветились все три будущие новинки. Они проходят под цифро-буквенными индексами M871, M881 и M891. Две модели получат 5,46-дюймовый дисплей при габаритах 143:72:7,25 мм. Топовую версию М891 оснастят 5,95-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 3430 мАч и корпусом с габаритами 153,8:78,25:7,25 мм. В качестве аппаратной основы в смартфонах будут задействованы процессоры от Qualcomm, Samsung и MediaTek.