Смартфоны Meizu Pro 5, Pro 6S и M6 Note получат Flyme 7.3

Компания Meizu опубликовала список смартфонов, которые получат Flyme 7.3, уже доступную на моделях линейки Meizu 16. Отметим, что в список вошло множество довольно старых моделей: Meizu Note8, Meizu Pro 7 (High edition), Meizu M6, Meizu Pro 6S, Meizu Pro 6, Meizu Pro 5, Meizu MX6, Meizu E3, Meizu M6 Note, Meizu M5 Note, Meizu M3e, Meizu Max, Meizu 15 Plus, Meizu Pro 6 Plus, Meizu Pro 7, Meizu Pro 7 Plus, Meizu M6S, Meizu 15 и Meizu M15. Прошивка привнесет переработанное меню бесконтактных платежей, Android Beam, функцию переключения между DC Dimming и PWM Dimming, новый игровой режим и прочие улучшения.