Смартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play засветились на рендерах

Профильное издание Droid-life разжилось рендерами и подробностями о смартфонах Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play, которые еще не были представлены официально. По словам источника, Moto G6 оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана Moto G6 Play составит HD+ (720:1440 пикселей), а Moto G6 Plus получит 5,93-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Также сообщается о двойной основной 12+5 Мп камере, 16 Мп камере для селфи и сканере отпечатков пальцев.

Moto G6 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Plus получит чипсет Snapdragon 630 и дополнительную опцию с 6 ГБ оперативной памяти. Moto G6 Play получит аккумулятор на 4000 мАч, а Moto G6 и G6 Plus – батарею на 3000 и 3200 мАч, соответственно. Ориентировочная цены на Moto G6 и Moto G6 Plus составляют240 и 330 долларов. Официального анонса стоит ждать на выставке MWC 2018, которая пройдет в конце февраля.