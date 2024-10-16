Смартфоны Motorola Edge 50 уже получают Android 15

Когда речь заходит о Motorola и её новых смартфонах, мысль о быстром переходе на свежую версию операционной системы Android возникает крайне редко, если вообще возникает. На самом деле ранее данная компания вовсе не славилась оперативностью при выпуске новых версий Android для своих смартфонов, что, конечно, привело компанию к тому состоянию, когда она хотела вовсе забыть про рынок смартфонов. Однако теперь ситуация меняется — большинство устройств в новой линейке Motorola Edge 50 получат 5 лет крупных обновлений ОС, и, как оказалось, ждать этих обновлений долго не придётся. Дело в том, что компания Motorola уже распространяет бета-версию Android 15 для некоторых моделей Edge 50 Fusion, но, вероятно, это затрагивает и другие устройства из серии Edge 50. Соответственно, компания Motorola даже опережает некоторых крупных игроков индустрии, включая Samsung, которая обычно была лидером в этих вопросах.

Стоит напомнить, что компания Samsung пока что не запустила свою программу бета-тестирования новой операционной системы, и финальная версия OneUI 7 на базе Android 15 будет доступна только в начале следующего года. С учётом того, что Motorola уже публично тестирует свою бета-версию, можно ожидать, что стабильная версия Android 15 появится до конца этого года, а это просто шикарная новость для её пользователей. Однако в конечном итоге всё будет зависеть от того, насколько успешно пройдёт этап тестирования и насколько быстро Motorola сможет устранить возникающие проблемы.
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