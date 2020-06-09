Смартфоны Nokia 6.3, 7.3 и 9.3 PureView не выйдут в срок

Сетевые источники сообщают о том, что компания HMD Global вынуждена вновь отложить выход смартфонов Nokia 6.3, 7.3 и 9.3. Если ранее их презентация ожидалась в третьем квартале этого года, то теперь она отложена на начало четвертого квартала. Виной всему многочисленные последствия пандемии COVID-19.

По предварительным данным, Nokia 6.3 получит процессор Snapdragon 730, компактный корпус, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и блокировки, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 24 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя 2 Мп модулями для измерения глубины сцены и макро-фотографии.