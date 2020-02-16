Смартфоны OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite позируют на фото. Характеристики

Сетевые информаторы поделились рядом характеристик, а также качественными изображениями смартфонов OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite, которые должны представить этой весной. Итак, первый должен оснаститься 6,55-дюймовым AMOLED FHD+ дисплеем с частотой 90 Гц, чипсетом Snapdragon 865, основной камерой с тремя модулями на 48, 16 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, 6/8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, поддержкой быстрой 30-Вт зарядки, а также OxygenOS 10 на базе Android 10.

Аппарат OnePlus 8 Pro будет характеризоваться дисплеем с частотой 120 Гц, чипсетом Snapdragon 865, основной тройной камерой с модулями на 60, 16 и 13 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей на 4500 мАч, а также 50-Вт зарядкой.

OnePlus 8 Lite получит SoC MTK Dimensity 1000, 16 Мп селфи-камеру, также аккумулятор на 4000 мАч и поддержку 30-Вт быстрой зарядки.