Смартфоны Oppo RX17 Pro и RX17 Neo скоро на российском рынке

Китайская компания Oppo представила смартфоны Oppo RX17 Pro и Oppo RX17 Neo. Устройства станут первыми гаджетами R-серии на российском рынке.

Oppo RX17 Pro получил процессор Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка оборудована 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2340 х 1080 пикселей, а также дактилоскопическим сканером, который встроен под поверхность экрана. Работу смартфона обеспечивает операционная система ColorOS 5.1, разработанная на базе Android 8.1 Oreo. Смартфон получил сдвоенную камеру с датчиками изображения разрешением 20 и 12 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 25 Мп. Гаджет оснащен 3700mAh батареей с технологией Super Charge Flash Charge, которая была представлена ​​с помощью Find X Lamborghini Edition . Это поможет зарядить телефон от 0 до 40% всего за 10 минут.

Oppo RX17 Neo оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Как и вышеупомянутая модель, смартфон получил встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Аппарат снабжен аккумулятором емкостью 3600 мА/ч. В основной камере установлен главный датчик изображения разрешением 16 Мп и вспомогательный 2-мегапиксельный. Диафрагма равна F/1,7. Фронтальная камера разрешением 25 Мп. В Европе продажи смартфонов начнутся 16 ноября. Цена Oppo RX17 Pro 599 евро, Oppo RX17 Neo можно будет приобрести за 349 евро.