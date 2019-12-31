Смартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro появились в продаже

Компания Oppo выпустила в китайскую продажу смартфоны Reno3 и Reno3 Pro, которые были представлены 26 декабря. Reno3 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 485 долларов. Oppo Reno3 Pro в варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 570 долларов.

Напомним, что Reno3 Pro оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, портом USB Type-C и 3,5- мм разъемом для наушников, аккумулятором на 4025 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0.