Смартфоны Realme 10 Pro официально представили в России

Компания Realme наконец-то официально представила линейку смартфонов Realme 10 Pro в России. Итак, рекомендованная цена Realme 10 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составила 23 тысячи рублей, с 8/256 ГБ – 26 тысяч рублей, Realme 10 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 33 тысячи рублей, а с 12/256 ГБ – 37 тысяч рублей.

Что до технических характеристик, аппарат предложит 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, предустановленную ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0 «из коробки» и поддержку сотовых сетей пятого поколения.
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