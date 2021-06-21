Смартфоны Redmi K40 произвели фурор на распродаже 618

Компания Xiaomi похвасталась успехами на китайской распродаже 618, которую мы многократно упоминали в своих заметках. Утверждается, что с 1 по 18 июня Xiaomi продала товаров на 2,8 млрд долларов, а смартфоны Xiaomi и Redmi стали лидерами продаж на площадках JD.com, Suning Tesco и Tmall. Отдельного упоминания заслужила линейка Redmi K40, смартфоны которых стали самыми продаваемыми из Android-устройств распродажи.

Немалое количество продаж пришлось на доступную игровую модель Redmi K40 Game Enhanced Edition, которая может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED—дисплеем с частотой обновления 120 Гц, мощной платформой Dimensity 1200, до 12 ГБ оперативной памяти и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт.