Смартфоны Redmi Note 10T и Redmi Note 10S официально представлены в России

Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, на которой были представлены два новых смартфона - Redmi Note 10T и Redmi Note 10S.

Redmi Note 10T

Redmi Note 10T оснащен дисплеем AdaptiveSync DotDisplay с частотой 90 Гц и диагональю 6,5 дюйма. Работает смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 700. Устройство имеет основную камеру на 48 МП, 2 МП макрокамеру и 2 МП датчик глубины. Кроме того, его аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт делает Redmi Note 10T идеальным спутником для повседневного использования. Новинка представлена в четырех цветах: серебристый хром, серый графит, синяя полночь и зеленое сияние.

В магазины новинка поступит 25 июня по цене 21 990 рублей за версию 4/128 ГБ. С 25 июня по 4 июля будет действовать специальная акция, в рамках которой смартфон можно будет купить по специальной цене 19 990 рублей и получить в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Кроме того, с 25 июня по 25 августа покупателям Redmi Note 10T достанется в подарок подписка на сервис Яндекс.Плюс.

Redmi Note 10S

Redmi Note 10S оснащен производительной платформой MediaTek Helio G95. Устройство отлично подойдет любителям поиграть в игры. Redmi Note 10S поддерживает функцию NFC для бесконтактной оплаты и стереозвук высокого качества для просмотра контента. Красивые кадры обеспечивает система из четырех камер. Основная камера имеет 64 МП сенсор, также есть 8 МП широкоугольный сенсор, 2 МП макрокамера и 2 МП сенсор глубины.

Redmi Note 10S поступит в продажу 23 июня. Цена версии с объемом памяти 6/64 ГБ составит 21 990 рублей, модель с 6/128 ГБ памяти будет стоить 23 990 рублей. В период с 23 июня по 4 июля покупатели любой модели Redmi Note 10S получат в подарок Mi Smart Band 5.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10T и Redmi Note 10S
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