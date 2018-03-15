Смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6+ засветились в бенчмарке

2018-03-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A6; [192]
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились смартфоны Samsung SM-A600FN и SM-A605G. Предполагается, что за этими наименованиями скрываются модели Galaxy A6 и A6+, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что в зависимости от региона продаж устройства получат процессоры Snapdragon 625 или Exynos 7870, а также 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти соответственно. Самое любопытное, что недавно Samsung провозгласила новую политику наименования смартфонов линейки Galaxy A. Как результат, вместо Galaxy A5 и Galaxy A7 были выпущены Galaxy A8 и A8+, дабы пользователь мог провести параллель с флагманскими Galaxy S8 и Galaxy S8+. Однако выход Galaxy A6 и A6+ нарушит эту логику. Что ж, дождемся новых подробностей.


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